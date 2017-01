Bank Austria-Projektentwicklertochter BAI geht an Investorenkonsortium

Die UniCredit Bank Austria AG hat das in 2015 begonnene Bieterverfahren zum Verkauf ihrer Immotochter, die im Zuge der verstärkten Konzentration auf das Banken-Kerngeschäft erfolgte, nun endlich abschließen können. Sämtliche Beteiligungen der BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH, welche unter anderem auch den Projektentwicklungsbetrieb der BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH beinhaltet, gehen an ein 50/50 Joint Venture bestehend aus der Signa-Gruppe rund um Rene Benko und einer Investorengruppe rund um Erwin Krause und Franz Kollitsch. Erklärtes Ziel der neuen Eigentümer ist es, ein eigenständiger „Wohnbauträger für leistbares Wohnen in Wien“ zu werden.

Lange hat die UniCredit Bank Austria nach einem Investor für ihr Immobiliengeschäft - für das sie ursprünglich mal laut Marktkreisen 180 Millionen Euro haben wollte - suchen müssen. Über zwei Jahre später, nachdem sie einige Immobilien wie den Donauturm oder die Liegenschaft für den DC Tower 2 separat verkauft hat, ist es endlich geglückt. Die Unterzeichnung des Kaufvertrages erfolgte am 25. Januar und im März/April abgeschlossen werden. Über die Transaktionsdetails und den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Laut Informationen des österreichischen Magazins „trend“ soll dieser aber bei rund 150 Millionen Euro liegen. Die beiden Partner Signa und Krause-Gruppe übernehmen neben dem Bauträger auch die Dienstleistungsgesellschaften für Projektentwicklung und Bauträgerschaft (BAI), Makler (BAReal) sowie die Hausverwaltung (Donath). Die Unternehmen mit ihren insgesamt rund 150 Mitarbeitern sollen durch die neuen Eigentümer weitergeführt werden.



Laut der Bank Austria erfolgte der Verkauf nach großem Interesse zahlreicher strategischer und Finanzinvestoren im Zuge eines Anfang 2015 gestarteten strukturierten offenen Bieterverfahrens des gesamten Immobilienbestands­portfolios der Immobilien Holding GmbH, das sich an in- und ausländische Investoren gerichtet hat. Das zweiphasig strukturierte Bieterverfahren für die Immobilien Holding GmbH unter Leitung des hauseigenen M&A Teams der Bank Austria („UniCredit Corporate Finance Advisory Austria & CEE“) wurde in der ersten Phase von der Rechtsanwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer begleitet und in der Phase 2, die auch den Verkauf der BAI Bauträger Immobilien GmbH umfasste, von der Rechtsanwaltskanzlei Fellner Wratzfeld und Partner.



Die BAI entwickelt, errichtet und betreut Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien in Österreich und im Ausland mit einem aktuellen Investitionsvolumen von rund 1,7 Mrd. Euro, einem Portfolio von derzeit 18 Projekten und einem Projektentwicklungsvolumen von über 440.000 m². Zu diesen Entwicklungsprojekten der BAI zählen im Wohnbereich u.a. die Projekte „Parkside“ in der Vorgartenstrasse 120, „Trienna“, „Eurogate“, „Wohnen am Schweizergarten“ am Hauptbahnhof und die „Donaumarina – Apartments“ am Handelskai. Im Büro- bzw. im gewerblichen Bereich u.a. noch die Projekte „„Biotech-Cluster“ und „white space“ in der Muthgasse, Nordwestbahnstraße 2-6, das Stadtentwicklungsgebiet Donaufeld oder etwa Bauplätze im Stadterweiterungsgebiet Aspern.



Im Rahmen dieser Transaktion wird das Projekt „Hauptbahnhof, Wohnen am Schweizergarten“ direkt von Signa gekauft. „Es freut mich besonders, dass wir durch diese Übernahme weitere attraktive Projekte zu unseren bestehenden Entwicklungen hinzubekommen, und sich dadurch unser Entwicklungsvolumen auf rund 2,7 Mrd. Euro erhöht“, erklärt Signa-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber. Auch die Invester United Benefits GmbH baut mit dem Kauf spürbar aus. Nach den übernommenen Assets wie das Fashion Outlet Parndorf, dem Freeport Fashion Outlet, den Amsterdam Towers und dem im Frühling 2016 erfolgten Kauf des Vienna Hilton Komplex liegt das Volumen des gemanagten Immobilienportfolios jetzt bei rund 1 Mrd. Euro.