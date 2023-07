Aviva baut Real Assets Research Team aus

Aviva erweitert sein Real Assets Research Team mit Viktor Dietrich und Rebecca Crocker. Dietrich tritt den Posten des Research Director an, Crocker fungiert künftig als Research Analystin. Beide werden direkt an David Hedalen, Head of Real Assets Research, berichten und Teil eines siebenköpfigen Teams sein.

Viktor Dietrich kam von Patrizia zu Aviva Investors, wo er zuletzt als Aktienanalyst im börsennotierten Infrastrukturteam tätig war. Er verfügt über sieben Jahre Branchenerfahrung und begann seine Laufbahn bei Timbercreek Asset Management in Zürich im Global Real Estate Securities Team. Dort konzentrierte er sich auf britische und europäische Immobilienaktien. Er kehrt nunmehr zu Aviva Investors zurück, nachdem er zwischen 2019 und 2021 zwei Jahre im Global REIT-Team des Unternehmens tätig war. Dietrich hält einen Master-Abschluss in Wirtschaftsgeschichte der London School of Economics, einen Master in Accounting and Finance und einen Bachelor in Business Administration der Universität St. Gallen.



Rebecca Crocker kommt von American Express, wo sie die letzten sechs Monate als Senior Financial Analyst mit Schwerpunkt Investment Optimisation fungierte. Davor war sie drei Jahre lang als DC Investment Analyst bei Hymans Robertson tätig. Sie hat einen First Class Honours in Civil Engineering der University of Surrey und ist CFA Charterholder.



„Wir freuen uns sehr, sowohl Rebecca Crocker als auch Viktor Dietrich im Real Assets Research Team bei Aviva Investors begrüßen zu dürfen. Ihre Ernennungen zeigen, dass wir in der Lage sind, Talente aus der gesamten Branche und unserer Peer Group zu gewinnen. Dies spricht für die Dynamik und das Wachstum unserer Real Assets Division. Ich bin davon überzeugt, dass die Erfahrungen, die die beiden aus verschiedenen Anlageklassen, Regionen und Anlegergruppen mitbringen, von unschätzbarem Wert sein werden, während wir die innovativen Anlagestrategien und Produkte in der gesamten Bandbreite des Geschäfts weiter unterstützen", erklärt David Hedalen, Head of Real Assets Research bei Aviva Investors.