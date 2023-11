Avanti mietet ehemaligen Esprit-Store in Paderborn

Der seit 2006 in der Rosenstraße ansässige Young Fashion-Anbieter Avanti expandiert erfolgreich und eröffnet am 8. November 2023 einen neuen Laden in der Westernstraße 15 in Paderborn. Mit einer Gesamtmietfläche von 713 m² wird das Modegeschäft eine noch bedeutendere Rolle in der Fashion-Welt der Universitätsstadt spielen.

.

Das neue Ladenlokal befindet sich in 1a-Lage, in unmittelbarer Nachbarschaft namhafter Filialisten, und war zuvor von Esprit genutzt. Die Vermittlung dieser Immobilie wurde exklusiv Brockhoff übertragen. Das Avanti-Geschäft in der Rosenstraße wird noch bis März 2024 fortgeführt.