Aus NAI Apollo Group wird NAI Partners Germany

NAI Apollo Group ändert seinen Namen in NAI Partners Germany. Damit wird das Netzwerk mit sechs Partnerunternehmen und deutschlandweit neun Standorten seine lokale Verankerung in Deutschland weiter untermauern. Gleichzeitig ist die Gruppe Teil des weltweiten Maklernetzwerkes NAI Global.

Das Immobilienberater-Netzwerk NAI Partners Germany existiert seit über 18 Jahren. Die meisten der sechs Partnerunternehmen sind seit vielen Jahren Teil des Zusammenschlusses, manche sind seit Gründung dabei. Im Einzelnen setzt sich NAI Partners Germany aus folgenden Immobilienunternehmen zusammen: NAI apollo, Cubion, Immoraum, Larbig & Mortag, Objekta und Strategpro. Bis zum letzten Jahr gehörte auch noch das Maklerhaus Imovo dazu, das aber Insolvenz anmelden musste und sich in Liquidation befindet [wir berichteten]. Die verbliebenen Partner verfügen über neun Standorte in Berlin, Erfurt, Frankfurt am Main, Köln/Bonn, Mannheim, München, dem Ruhrgebiet, Stuttgart und Ulm. Über diese Kernstädte ist die Gruppe in 55 Städten und Ihren Regionen präsent.