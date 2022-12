Aurelis erhält Baugenehmigung für Gate Up

Die Stadt Sindelfingen hat grünes Licht für das Gate Up gegeben: Das von Aurelis geplante Bürogebäude wird auf dem Gelände des Flugfelds Böblingen/Sindelfingen realisiert. Es verfügt über eine Mietfläche von ca. 21.000 m². Der Baustart erfolgt, sobald ein Ankermieter gefunden ist.

