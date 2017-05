Auch Optima zieht es in den Münchener Süden

Nicht nur Projektentwickler 6B47 plant ein Wohnbauprojekt im Süden der bayerischen Landeshauptstadt [6B47 kauft Wohngrundstück in Münchener Toplage], auch die Optima-Aegidius-Firmengruppe hat sich in dieser Lage Münchens ein Grundstück gesichert, um ein Bauprojekt mit 200 frei finanzierten Wohnungen zu realisieren. Dazu kaufte das Unternehmen zusammen mit IKR an der Münchberger Straße ein rund 40.000 m² großes Areal, das gemeinsam mit der Stadt München entwickelt werden soll. Der städtebauliche Wettbewerb wurde bereits Ende 2016 abgeschlossen. Der Siegerentwurf geht auf das Architekturbüro Beer Bembé Dellinger zurück, das sich gegen Büros wie Henning Larsen und Steidle durchsetzen konnte.

Geplant sind rund 200 frei finanzierte Wohnungen und eine entsprechende Anzahl Einheiten nach EOF und München Modell mit einer BGF von 21.000 m². Das Gesamtvolumen des Projektes umfasst rund 60 Mio. Euro. Die Optima-Firmengruppe hat damit derzeit in München rund 60.000 m² Büros und Wohnungen auf bereits erworbenen Grundstücken in der Pipeline. Mit Berlin und Dresden werden derzeit 130.000 m² bzw. 500 Mio. Euro Investmentvolumen abgewickelt.





Geplantes Wohnbauprojekt der Optima-Aegidius-Gruppe im Süden Münchens am Fasangarten.