Andreas Mittler wechselt von BNP Paribas AM zu Invesco

Invesco verstärkt seinen institutionellen Vertrieb in Deutschland und hat in diesem Zuge Andreas Mittler als Head of Private Markets Distribution an Bord geholt. Er wird in dieser Position die Bereiche Private Debt, Real Assets und Fixed Income weiter weiter ausbauen. Mittler kommt von BNP Paribas Asset Management, wo er seit 2021 als Senior Sales Specialist Private Debt & Real Assets tätig war.

Neben Mittler starten mit Albrecht Graf von Bassewitz als Head of Corporate & Pensions Germany und Bastian Körlin als Senior Sales Manager Germany noch zwei weitere Vertriebsspezialisten, die sich auf den institutionellen Bereich in Deutschland konzentrieren, der für Invecso zu den größten und wichtigsten Märkte in Europa gehört. "Die Erfahrung und das Fachwissen von Albrecht Graf von Bassewitz, Bastian Körlin und Andreas Mittler werden entscheidend dazu beitragen, unsere Position im Corporate & Pensions-Segment sowie im Private Markets-Bereich zu stärken. Der institutionelle Markt in Deutschland ist einer der größten und wichtigsten Märkte in Europa. Wir sind überzeugt, dass die personellen Verstärkungen die Bedürfnisse unserer Kunden nach liquiden und illiquiden Instrumenten noch besser befriedigen werden.“, so Sascha Specketer, Head of DACH & CEE Distribution, bei Invesco.