Andreas Lehner wird neuer Gewofag-Chef

Andreas Lehner

Der Chefposten bei der städtischen Gewofag ist ab Oktober wieder fest besetzt: Andreas Lehner wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung. Nach der Fusion von Gewofag und GWG wird der 68-Jährige auch die Leitung des neu gebildeten Unternehmens „Münchner Wohnen“ übernehmen.

Andreas Lehner wird am 1. Oktober 2023 die Geschäftsführung de Gewofag übernehmen. Darüber hinaus wird er im Rahmen der Fusion der beiden Münchner Wohnbaugesellschaften Gewofag und GWG München zur „Münchner Wohnen“ ab dem 1. Januar 2024 auch Geschäftsführer des neuen Unternehmens. In der Münchner Wohnen wird er als Vorsitzender der Geschäftsführung für die Sektionen Finanzen, Personal/Recht/Vergabe, Kommunikation und IT verantwortlich sein. Gewofag-Geschäftsführerin Dr. Doris Zoller wird im fusionierten Unternehmen als Geschäftsführerin die Sektionen Technik, Bau und Nachhaltigkeit/Klimaschutz übernehmen. Ein zukünftiger weiterer Geschäftsführer wird die Sektionen Hausbewirtschaftung, Hausmeisterei und Sozialmanagement verantworten.



Andreas Lehner war und ist bereits in beratender und leitender Funktion in der Immobilienwirtschaft tätig. Der 68-Jährige stammt aus Lemgo (NRW), hat nach seinem technisch-betriebswirtschaftlichen Studium in München in führenden Positionen die Entwicklung und den Erfolg verschiedener Wohnungs- und Immobilienunternehmen verantwortet. Zuletzt war der Diplom-Wirtschaftsingenieur (Hochschule München) und Diplom-Kaufmann (LMU München) selbstständiger Partner der Hohlbein und Cie. und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG in Berlin. Zuvor war er bis 2007 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Wohnen und begleitete danach den Aufbau der Private Equity-Plattform von ActivumSG Capital Management Ltd. Lehner fungierte als Aufsichtsrat der landeseigenen Berliner Immobilien Holding und später als Verwaltungsrat der österreichischen Conwert Immobilien Invest.