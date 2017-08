Andreas Eule neuer Geschäftsführer der LBBW Immobilien Capital

Andreas Eule

Andreas Eule (61) ist mit Wirkung zum 15. August 2017 in die Geschäftsführung der LBBW Immobilien Capital GmbH berufen worden. Er übernimmt in dieser Funktion die Verantwortung für das investive Developmentgeschäft der LBBW Immobilien-Gruppe am Standort München.

Andreas Eule ist in München bestens vernetzt und verfügt über eine langjährige Erfahrung bei der Akquisition, Entwicklung und Vermarktung von Immobilienprojekten. Vor seinem Eintritt in die LBBW Immobilien-Gruppe war Andreas Eule bei der Accumulata Immobilien Development GmbH in führenden Positionen tätig. In dieser Zeit war er für die LBBW Immobilien kompetenter Ansprechpartner bei den drei gemeinsamen Münchener Joint-Venture-Projekten Altstadt Palais, Auron und Palais an der Oper. Zuletzt verantwortete Andreas Eule als Vorstandsvorsitzender der Accumulata Immobilien AG den Bereich Projektentwicklung und Akquise.