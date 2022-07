AM Alpha reicht Logistikzentrum in Adelaide weiter

Das Family Office AM Alpha reicht das in 2021 für $98m erworbene Logistikzentrum [wir berichteten] in Adelaide an einen heimischen Asset Manager weiter. Ankermieter der intermodalen Anlage in Penfield ist Treasury Wine Estates.

.

Das rund 45.000 m² große und aus zwei Gebäuden bestehende Logistikzentrum befindet sich in Penfield am nördlichen Stadtrand von Adelaide. Das Objekt ist vollständig an das börsennotierte Unternehmen Treasury Wine Estates vermietet, das die Immobilie als ihr nationales Vertriebszentrum nutzt. Das Münchner Family Office hatte sich das Investment in Süd-Australien Mitte 2021 rund $98 Mio. kosten lassen. Es war eine der größten Transaktionen in der Region.



„Hochwertige Logistikimmobilien mit soliden Mietverträgen in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Verkehrsinfrastrukturen sind in Australien nur sehr begrenzt verfügbar. Von daher werden sie immer stark nachgefragt sein“, sagt Martin Lemke. „Wir haben das Logistikzentrum in Adelaide 2021 in einer Off-Market Transaktion sehr vorausschauend erworben. Zu einer Zeit, in der sich institutionelles Kapital vorwiegend auf Logistik-Standorte an Australiens Ostküste konzentrierte. Mit diesem gut getimten Verkauf erzielen wir nicht nur frühzeitig attraktive Renditen und Werte, sondern geben unseren Investitionspartnern auch die finanzielle Flexibilität, mit uns in andere Immobilienprojekte in Australien zu investieren."



AM Alpha wurde beim Verkauf von JLL beraten sowie von Realmont Property Partners, die die Transaktion lokal vor Ort begleiteten.