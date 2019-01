Altes Gericht Wiesbaden wird zum Kreativzentrum

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt plant, das denkmalgeschützte ehemalige Gerichtsgebäude in Wiesbaden umfassend zu sanieren und darin 48 Mietwohnungen sowie eine Gewerbefläche von ca. 1800 m² zu schaffen. Mieter der Gewerberäume soll die Heimathafen GmbH & Co. KG werden. Das Unternehmen bietet als „Coworking Space & Café“ derzeit in der Karlstraße Raum für neues Arbeiten sowie zahlreiche Veranstaltungen für Kreative, Gründer und sozial Engagierte. Künftig soll noch mehr Raum „von vielen für viele“ im Alten Gericht entstehen.

