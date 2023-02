Quest Investment Partners hat rund 3.000 m² ihres Münchner Objekts Leo 7 an Allen & Overy als Ankermieter vermietet. In exklusiver Lage an der Leopoldstraße 7 bezieht die internationale Wirtschaftskanzlei im Sommer 2024 fünf von sechs Stockwerken des Gebäudes, dessen Erscheinungsbild sich radikal verändert.

Fotos: beyond visual arts



