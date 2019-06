Der Lebensmittel-Discounter Aldi Süd wird voraussichtlich Ende 2019 in der Frankfurter Innenstadt eine weitere Filiale eröffnen: In der Töngesgasse 40 mietete die Aldi GmbH & Co. KG mehr als 1.200 m² Einzelhandelsfläche. Vermittelt wurde das Ladenlokal von den Retail-Beratern von BNP Paribas Re

[…]