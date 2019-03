AEW sammelt 750 Mio. Euro für Logistikfonds ein

AEW kann seine Einkäufe weiter fortsetzen. Der Asset Manager hat bei bereits investierten Investoren für seinen pan-europäischen Logistikimmobilienfonds Logistis rund 750 Mio. Euro eingesammelt. Das Eigenkapital des Fonds umfasst nach dem aktuellen Fundraising nun insgesamt von 2,3 Milliarden Euro.

Der Logistikimmobilienfonds Logistis investiert im Zuge einer Develop-to-core-Strategie in Grade A Logistikparks an strategisch günstigen Standorten in Kontinentaleuropa. Aktuell befinden sich 131 Assets an 52 Standorten in Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Polen, Tschechien, Italien und Spanien mit einem Portfoliowert von 3,3 Milliarden Euro im Bestand. Durch das Fundraising kann der Fonds, der in diesem Jahr als einer der ersten Logistikfonds sein 25-jähriges Bestehen feiert, nun auf 4 Milliarden Euro AuM anwachsen. Lesen Sie hier mehr zum Thema!