AEW erwirbt 285.000 m² umfassendes Roots-Logistikportfolio

AEW hat ein Logistikportfolio, bestehend aus 14 Logistikimmobilien in Deutschland, durch einen neuaufgelegten und von Patrizia verwalteten Fonds erworben. Das Roots-Portfolio konnte im Auftrag eines deutschen Versicherungskonzerns gesichert werden.

.

Das Portfolio umfasst insgesamt ca. 285.000 m² Logistikfläche mit einem Vermietungsstand von ca. 96 % und verteilt sich auf die führenden deutschen Logistikregionen München, Frankfurt, Stuttgart und Hamburg. Das Portfolio umfasst einen ausgewogenen Mix aus qualitativ hochwertigen Distributions- und Umschlagsimmobilien und profitiert von einem stabilen und sicheren Cashflow durch etablierte Mieter wie DB Schenker, DSV und Dachser.



Alle Objekte befinden sich in den wesentlichen Ballungsräumen mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung und bester Infrastruktur. Geringe Leerstandsraten sowie limitiert verfügbare, moderne Flächen führen in diesen dynamischen Regionen zu einer stetig hohen Nutzer- und Mieternachfrage und bieten damit ein attraktives Wertsteigerungspotenzial.



„Mit dieser Transaktion konnten wir ein zukunftsfähiges Portfolio mit modernen und qualitativ hochwertigen Logistikimmobilien sichern, welches über zahlreiche etablierte Logistikregionen in Deutschland verteilt ist und eine gute Diversifizierung bietet. Im Rahmen unserer aktiven Asset-Management-Strategie planen wir, den Leerstand vollständig zu reduzieren und gleichzeitig das Mietsteigerungspotential des Portfolios auszuschöpfen“, kommentiert Gereon Kohlgrüber, Head of Investment Germany at AEW.



„Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Portfolio für unseren Investoren sichern konnten. Das Portfolio ist stark auf die Strategie des Mandats ausgerichtet, in qualitativ hochwertige Logistikimmobilien in wichtigen Verteilerknotenpunkten in Deutschland zu investieren, welche aufgrund struktureller Faktoren und dem Mangel an qualitativ hochwertigen Flächen weiterhin ein attraktives Marktumfeld darstellen. AEW verfügt über umfangreiche Erfahrungen im europäischen Logistikmarkt und verwaltet insgesamt 4,6 Mrd. Euro an Logistikimmobilien in verschiedenen Vehikeln. Daher sind wir sehr gut aufgestellt, das Wertsteigerungpotenzial dieses Portfolios voll auszuschöpfen“, ergänzt Dr. Marc Langenbach, Head of Funds & Separate Accounts Germany bei AEW. Das Unternehmen wurde bei dieser Transaktion von Greenberg Traurig, Drees & Sommer, PwC und King Spalding beraten.