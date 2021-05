Die ABM Consulting GmbH wird neuer Büromieter im Central Tower in Eschborn. Auf Vermittlung von Angermann wurde ca. 310 m² Bürofläche angemietet. Der Einzug in das Bürogebäude in der Frankfurter Straße 92 soll bereits im Juni 2021 erfolgen. Eigentümer des Büroturms, der auch als Opel-Turm bekannt ist, gehört seit Anfang des Jahres zum Bestand der Primus Vermögensverwaltung und Tantum Immobilien [wir berichteten].

.