Aberdeen kauft Bremer Speicher von Justus Grosse

Der Projektentwickler Justus Grosse und die Aberdeen Asset Management Deutschland AG sind sich noch im Dezember handelseinig geworden: Der Bremer Speicher 1 in der Überseestadt wird in das Portfolio des von der Acteum Investment GmbH gemanagten Immobilien-Spezialfonds WertFonds S eingebracht, der speziell für die Eigenanlagen deutscher Sparkassen aufgelegt wurde.

Der vollvermietete Speicher 1 in der Konsul-Smidt-Straße mit einer vermietbaren Fläche von über 36.000 m² wurde in den Jahren 2004 und 2005 als eine der ersten Großprojektierungen durch Justus Grosse von einem klassischen alten Lagerhaus in ein modernes Büro- und Loftgebäude umgewandelt. Die denkmalgeschützte Immobilie gehört zu den markantesten und prägensten Gebäude...

[…]