Aareon übernimmt Twinq

Aareon setzt ihre internationale Wachstumsstrategie fort und erweitert ihre Marktpräsenz in den Niederlanden mit der Übernahme von Twinq, einem Spezialisten für Verwaltungssoftware für die niederländische Immobilieneigentumsverwaltung.

Dr. Manfred Alflen, Vorstandsvorsitzender der Aareon AG: „Im Zuge des Ausbaus unseres Angebotsportfolios sowie des Wachstums in neuen immobilienwirtschaftlich relevanten Märkten, erschließen wir mit der Übernahme von Twinq ein weiteres Marktsegment der WEG-Verwaltung und bauen unsere Präsenz in den Niederlanden aus.“



Twinq wird ihre Wachstumsstrategie auch unter dem Dach der Aareon Gruppe mit dem bestehenden Management und einem eigenständigen Marktauftritt in den Niederlanden weiterverfolgen.