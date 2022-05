aam2cred öffnet zweite Zeichnungsphase für ersten Debtfonds

Der Mezzanine- und Whole-Loan-Fonds „Real Estate Debt 1“, den aam2cred zusammen mit ihrem Mit-Gesellschafter Union Investment im September 2021 aufgelegt hat, wird im Sommer erstmalig vollinvestiert sein. Aktuell ist der Kreditfonds für eine zweite Zeichnungsphase geöffnet, um mindestens weitere 100 Mio. Euro einzusammeln.

.

„Das Kreditfondsvolumen von insgesamt über 300 Mio. Euro wird über die Fondslaufzeit etwa drei Mal angelegt, so dass die aam2cred mit diesem Vehikel etwa 900 Mio. Euro an Kapitalzusagen vergeben und mit diesen ca. 3,5 Mrd. Euro an Immobilienvolumen allokieren wird“, so aam2cred-Geschäftsführer Professor Dr. Nico Rottke.



In den ersten beiden Quartalen nach Fondsstart wurden bereits zwölf Immobilien an den Standorten München, Nürnberg, Darmstadt und Essen finanziert. „Wir haben zu rund 40 Prozent Darlehen in den Bereichen Whole Loan und zu 60 Prozent in den Bereichen Nachrang-Mezzanine umgesetzt. Bedient wurden Core-plus- und Value-Add-Strategien mit dem Schwerpunkt auf Akquisitionsfinanzierungen, da unsere gebündelte Expertise aus Immobilien- und Finanzierungs-Knowhow vor allem bei kompetitiven Ankäufen geschätzt wird“, erläutert Geschäftsführer Maik Rissel.



Neben den Geschäftsbereichen der Fondsinvestments und Separatmandate für die deutschsprachige Immobilienwirtschaft hat die Gesellschaft seit Anfang des Jahres einen klassischen Finanzierungsvermittlungsbereich um Dr. Heino Betz aufgebaut, der maßgeschneiderte und herkömmliche Bankenfinanzierungen arrangiert [wir berichteten].



Somit deckt aam2cred als „One-Stop-Shop“ die gesamte Wertschöpfungskette eines „Alternativen Immobilienfinanzierers“ ab. Projektentwicklern und Bestandshaltern haben die Möglichkeit, die gesamte Finanzierung aus einer Hand strukturieren und platzieren zu lassen, um sich auf das eigene immobiliäre Kerngeschäft zu fokussieren und um von der Reichweite des aam2cred-Netzwerkes profitieren zu können.



„Die aam2cred ist in den letzten Quartalen und insbesondere seit Auflegung unseres ersten Fonds stark gewachsen. Dieses Wachstum bedarf Mitarbeiter an der Schnittstelle von Kredit- zu Beteiligungs- und Kapital- zu Immobilienmärkten“, sagt Geschäftsführer Dr. Christopher Yvo Oertel. „Wir wachsen stark an den Standorten in Frankfurt sowie Hamburg und freuen uns, für alle vier Kompetenzen Mitarbeiter für uns gewonnen zu haben und weiterhin einzustellen.“