Aachener Grundvermögen kauft weitere Seniorenresidenz

Nach dem Abschluss des Luisen Residenz-Deals , einer Premium-Seniorenresidenz am Zeuthener See in Brandenburg [wir berichteten], baut die Aachener Grundvermögen ihr Sozialimmobilien-Portfolio mit einem Ankauf im nordrhein-westfälischen Oelde weiter aus.

.

Der SeniorenPark Carpe Diem Oelde wurde von der FirstRetail-Tochtergesellschaft Reid GmbH erworben. Es handelt sich um einen modernen, energieeffizienten Generationenpark (KfW 40Plus) in einem gewachsenen Wohngebiet in ruhiger, aber gut angebundener Lage. Das Ende 2022 auf dem 8.600 m² großen Areal in der Hans-Böckler-Straße 21-23 fertiggestellte Quartierskonzept mit dem Betreiber Carpe Diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen bietet in vier Häusern 80 Seniorenpflegeplätze, 30 barrierefreie Wohnungen, davon vier mietpreisgebundene, eine Tagespflege mit 14 Plätzen und einen Ambulanten Dienst sowie eine vom DRK betriebene KiTa mit vier Gruppen für 80 Kinder und ein öffentliches Café zum intergenerationalen Austausch.



Er kürzlich hatte die Kapitalverwaltungsgesellschaft für einen Spezialfonds die Luisen Residenz am Zeuthener See von der Land Union Gruppe übernommen. Die Premium-Wohnanlage mit Hotelkomfort in direkter Wasserlage an der Dahme. Den Deal hatten die beiden Partner bereits in 2021 unterzeichnet. Mit der Fertigstellung der Sanierung des ehemaligen „Seehotels Zeuthen“ wechselte die Sozialimmobilie in den Bestand der Aachener Grund [wir berichteten].