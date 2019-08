11.220 m² Fläche für das Wachstum der Schiffer Service GmbH in Aachen

Die Schiffer Service GmbH wächst weiter. Das Unternehmen aus Kohlscheid wird künftig große Lagerflächen in Aachen nutzen. Dafür hat das Logistik- und Dienstleistungsunternehmen 11.220 m² eines Gebäudes in Aachen-Richterich angemietet. Vermieter ist die Landmarken R615 GmbH. Die Hallen an der Roermonder Straße, die zuletzt von der Spedition Offergeld genutzt wurden, sind für Schiffer ein wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung in der Region Aachen.

.

„Dieser Schritt setzt ein positives Signal für die Wirtschaftsentwicklung in Aachen“, sagt Anja Korr von der Landmarken AG, die die Vermietung umgesetzt hat.



„Die Größe der Lagerhalle ermöglicht es uns, das Wachstum mit unseren bestehenden Kunden zu sichern, neue Kunden aufzunehmen und bestmögliche Prozesse zu etablieren. Des Weiteren ist die Nähe zu unserem Hauptstandort in Kohlscheid ideal für die Flexibilität, die wir in unserem Umfeld benötigen,“ kommentiert Ralph Bauer, neuer Inhaber und Geschäftsführer der Schiffer Service GmbH, die Neuanmietung.



Der zunächst über fünf Jahre abgeschlossene Mietvertrag läuft ab September 2019.