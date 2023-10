ZytoService mietet Solitärobjekt in Freising

Das Pharmaunternehmen ZytoService Deutschland GmbH hat ein 5.500 m² großes Gewerbeobjekt in Freising bei München angemietet. Das Gebäude ist ein Solitärobjekt mit 4.500 m² Hallenfläche und 1.000 m² Bürofläche. Es steht auf einem ca. 8.500 m² großen Grundstück. InProReal hatte vorab vom Vermieter, einem Family Office, einen exklusiven Vermarktungsauftrag erhalten.

.

"Der Vermietungsmarkt in München ist weiterhin extrem unausgeglichen. Einer weiterhin hohen Nachfrage nach Flächen steht nahezu kein Angebot gegenüber“, erläutert Samuel Recca, Geschäftsführer von InProReal.



Das Gewerbeobjekt Am Lohmühlbach 19 zeichnet eine zentrale Lage in Freising aus. Pendler aus München erreichen den neuen ZytoService-Standort über die S-Bahn-Station Freising und einige wenige Busstationen. Per Auto und Lkw ist das Gebäude sehr gut über die Autobahnanschlussstelle der A 92 „Freising-Ost“ erreichbar.