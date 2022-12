Zwischen Krisen, Zinsen und verhaltenem Ausblick

Während der deutsche Bürovermietungsmarkt dieses Jahr nach JLL-Prognose mit einem Flächenumsatz von 3,6 Millionen m² in den sieben Metropolen und damit drei Prozent über dem Zehnjahresschnitt abschließt, wird der Investmentmarkt voraussichtlich 70 Milliarden Euro umfassen. Das Transaktionsvolumen läge damit im abgelaufenen Jahr knapp unter dem Zehnjahresmittelwert von 72 Milliarden Euro. Der Grund für das unterdurchschnittliche Abschneiden liegt auf der Hand: Die Krise hat den deutschen Immobilienmarkt mittlerweile voll im Griff.

Tatsächlich handelt es sich um ein Bündel von multiplen Krisen: vom Krieg in der Ukraine über weitere geopolitische Spannungen und Konflikte bis zu Inflation, Zinsanstieg, Handelsbeschränkungen aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen und der Sorge um die weitere konjunkturelle Entwicklung. Über all diesen „thront“ die anhaltende Sorge um die Energieversorgung von privaten Haushalten und Industrie mit volatilen Gas- und Strompreisen sowie die Angst um Blackouts im anstehenden Winter.



Dennoch: „Nicht alle diese Themen haben sich im ausklingenden Jahr gleichförmig und ausschließlich negativ entwickelt, und so bleibt am Ende des Jahres festzuhalten: Wir leben in einer Welt der ,Abers‘ mit einer Mischung aus erhellenden Fakten in Bezug auf die aktuelle Lage und einem gleichzeitig relativierenden Ausblick“, bilanziert Helge Scheunemann, Head of Research JLL Germany, das Immobilienjahr 2022.



Diese Widersprüche betreffen sowohl Finanz- und Realwirtschaft als auch Immobilienmärkte gleichermaßen. Letztendlich sind sie Ausdruck einer Unsicherheit aller handelnden Akteure vor allem mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate. „Und da der Immobilienmarkt ein zeitlich nachlaufender Sektor ist, werden wir die Entfaltung von Trends und Entwicklungen der vergangenen Monate erst im Laufe des nächsten Jahres sehen. Das können – und das ist aktuell immer wichtig zu betonen – nicht nur negative Implikationen sein. So rechnen wir zum Beispiel damit, dass die Inflation aktuell ihren Höhepunkt erreicht hat und sich zwar langsam, aber stetig abbauen wird“, erläutert Scheunemann. Das werde für die fremdkapitalintensive Immobilienbranche Folgen haben. So könnte sich die aktuelle „Transaktions-Starre“ lösen und es ab Mitte 2023 wieder zu einer Marktbelebung kommen. „Spätestens dann werden sich Käufer und Verkäufer auch mit der neuen Zinslandschaft arrangiert haben.“



Verlässlicher Korridor aus Margen und Zinsen

Klar ist, dass es eine Rückkehr zu den Nullzinsen der vergangenen Jahre nicht geben wird und der Anpassungsprozess bei einer Vervierfachung der Finanzierungskonditionen nicht vonstattengehen kann, ohne Spuren zu hinterlassen. Entscheidend wird sein, dass ein Boden beziehungsweise ein Korridor gefunden wird, in dem sich Margen und Kapitalmarktzins einpendeln, und mit denen Investoren und Entwickler verlässlich kalkulieren können. Die Zügel in der Hand haben dabei die Notenbanken. „Wir rechnen damit, dass die EZB in ihrer letzten Sitzung des Jahres am 15. Dezember den Leitzins um 50 Basispunkte und Anfang nächsten Jahres um weitere 25 Basispunkte anheben wird. Das wären zunächst zwei weitere Schritte im Kampf gegen die Inflation, zugleich aber kleinere Schritte als die beiden massiven Zinsanhebungen mit jeweils 75 Basispunkten im Laufe des Jahres 2022“, sagt Scheunemann.



Andererseits würde mit einer Verlangsamung des geldpolitischen Restriktionskurses ebenso deutlich, dass Schritt für Schritt die Sorge um die Wirtschaft Oberhand gewinnt. In Deutschland haben sich die konjunkturellen Indikatoren etwas aufgehellt und besonders das kleine Wachstumsplus im dritten Quartal hat doch viele überrascht. In diesem Jahr dürfte die deutsche Wirtschaft somit um 1,5 Prozent wachsen. Ein Abdriften in eine kurze und milde Rezession scheint aber nicht mehr abzuwenden zu sein, und selbst wenn sich ab Mitte 2023 der Konjunkturhimmel wieder aufhellen sollte, rechnen die meisten Forschungsinstitute mit einer negativen Wachstumsrate, die für das Gesamtjahr laut Consensus Economics bei minus 0,4 Prozent liegen dürfte.



Keine klassische Jahresendrallye

Der Mix aus rasant steigenden Zinsen und einer unsicheren Wirtschaftsentwicklung ist die Triebfeder für die Entwicklung des deutschen Immobilieninvestmentmarkts 2022. Dabei steht ein von Krisen noch weitgehend unbeeinflusstes erstes Quartal diametral den anderen Quartalen gegenüber. Das Glas ist dennoch halb voll, denn trotz der schwierigen Umstände konnten im dritten Quartal mehr Transaktionen gezählt werden als im zweiten und auch als im ersten. Allerdings wurden die meisten Transaktionen weit vor den Zinskorrekturen eingefädelt, dennoch steht dies als positiver Fakt in der Statistik. Das noch laufende vierte Quartal dürfte derweil keine traditionelle Jahresendrallye hervorbringen. So wird sich das Transaktionsvolumen inklusive Living für das Gesamtjahr 2022 auf voraussichtlich insgesamt 70 Milliarden Euro summieren. Das wäre gleichbedeutend mit einem Minus von rund 37 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2021. Der Zehnjahresschnitt wird dagegen voraussichtlich um rund drei Prozent knapp verfehlt.



Mit der Rückkehr des Zinses sind alternative Anlagen wieder vermehrt in den Fokus der institutionellen Anleger gerückt. Unter einer nominalen Betrachtung haben vor allem Bundesanleihen gegenüber Immobilien an Attraktivität gewonnen, was den Kapitalzufluss in den Immobilienmarkt in den letzten sechs Monaten gehemmt hat. Der Abstand von Immobilienrenditen zu zehnjährigen Staatsanleihen ist dementsprechend zum Ende des dritten Quartals 2022 auf rund 0,5 Prozentpunkte gesunken, eine solch niedrige Renditedifferenz hat es seit 2008 nicht mehr gegeben. Bis zum Ende dieses Jahres ist allerdings aufgrund leicht sinkender Anleiherenditen und steigender Immobilienrenditen wieder mit einer Ausweitung des Spreads zu rechnen. Dennoch bleibt für die Jahresbilanz 2022 festzuhalten, dass insgesamt deutlich weniger frisches Kapital für Immobilienanlagen verfügbar war.



Rückkehr des Kapitals

Doch mittelfristig wird der Investitionsschwerpunkt nicht mehr länger in der Null- und Negativzinsflucht liegen, sondern beim Inflationsschutz und der Realzinssicherung. Je länger das inflationäre Umfeld anhält, desto intensiver werden sich Versicherer, Pensionskassen und private Anleger mit dem Kaufkraft- und Vermögensverlust auseinandersetzen und Anlagen favorisieren, welche bestmöglichen Schutz vor der Teuerung bieten. Sobald die Orientierungsphase am Immobilienmarkt und die Rekalibrierung der Preisniveaus beendet ist, dürfte daher wieder Kapital in die Assetklasse Immobilie zurückkehren.