Zweites Ruby Hotel eröffnet im Main Yard

Die Münchner Ruby Gruppe eröffnet nach dem Ruby Louise Hotel & Bar [wir berichteten] den zweiten Standort in Frankfurt und wird voraussichtlich ab Frühjahr 2025 die Hotelflächen entlang der Lange Straße in der Quartiersentwicklung Main Yard betreiben. Errichtet wird das derzeit noch namenlose siebenstöckige Design-Hotel mit 284 Zimmern und einer Dachterrasse von der Ort Group.

.