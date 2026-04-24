Zweites Rechenzentrum in Leverkusen: Atlas Edge startet Ausbau

Wegen hoher Auslastung des bestehenden Standorts treibt Atlas Edge in Leverkusen den nächsten Schritt voran: Direkt neben „LEV001“ entsteht ein weiteres Rechenzentrum mit 4,4 MW Leistung. Die Anlage ist speziell auf KI-Anwendungen und hohe Leistungsdichten ausgelegt.

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Atlas Edge, ein Joint Venture von Liberty Global und Digital Bridge, erweitert seinen Rechenzentrumsstandort in Leverkusen um eine zweite Anlage. Der Neubau „LEV002“ reagiert auf die nahezu ausgeschöpften Kapazitäten des benachbarten Bestandsgebäudes „LEV001“. Der Baustart erfolgte im Februar 2026, die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2027 geplant.



„Mit dem Bau dieses neuen Rechenzentrums bringen wir unsere langfristige Wachstumsstrategie in Deutschland weiter voran“, sagt Georg Raiser, Managing Director DACH bei AtlasEdge Data Centres. „AtlasEdge investiert gezielt in wachstumsstarke Märkte in Europa und stellt hochmoderne, leistungsfähige Rechenzentrumsinfrastruktur genau dort bereit, wo der Bedarf unserer Kunden am höchsten ist. Mit der Erweiterung unserer Kapazitäten in Leverkusen können wir Kunden in einer wichtigen Wirtschaftsregion Deutschlands noch besser unterstützen.“



Das neue Rechenzentrum bietet rund 3.400 m² Fläche und eine IT-Leistung von 4,4 MW. Konzipiert ist der Standort für anspruchsvolle KI- und High-Density-Anwendungen. Entsprechend setzt das Unternehmen auf flexible Kühlungskonzepte, darunter sowohl Luft- als auch Liquid-to-Chip-Technologien.



Wie alle Standorte des Betreibers soll auch die neue Anlage vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden und die Anforderungen des Energie-Effizienzgesetzes erfüllen. Zudem sind Zertifizierungen nach EN 50600, ISO 27001 und ISO 9001 vorgesehen.



Aktuell betreibt Atlas Edge 14 Rechenzentren in Europa. Neben Einzelprojekten setzt das Unternehmen verstärkt auf Campus-Entwicklungen und modulare Bauweisen, um Kapazitäten schneller bereitzustellen. Bis Ende 2026 plant der Betreiber, seine Infrastrukturkapazitäten auf mehr als 500 MW auszubauen.