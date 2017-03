Concepta holt zweites Me and All Hotel nach Düsseldorf

Kurz nach der Eröffnung des ersten Hotels der neuen Marke Me and All Hotels in der Düsseldorfer Immermannstraße steht bereits der nächste Standort in der Landeshauptstadt fest: An der Hansaallee 1a im Stadtteil Oberkassel, im linksrheinischen Stadtteil, wird von der Concepta Projektentwicklung GmbH im Joint Venture mit der BNS Real Estate Capital GmbH aus Hamburg ein weiteres Me and All Hotel mit 249 Zimmern gebaut.

Nach den Plänen von AJF Architekten wird sich das Boutique-Hotel über vier Obergeschosse und ein Staffelgeschoss erstrecken. Letzteres beherbergt 60 Apartments und Studios für längere Aufenthalte und eine Dachterrasse mit Blick über Oberkassel in Richtung Rhein. Im Erdgeschoss sind ein Gastronomiebereich, der fließend i...

[…]