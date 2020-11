Am 13. November 2020 hat mit dem IntercityHotel Graz nach Wien das zweite IntercityHotel Österreichs eröffnet. Mit seinen 229 Zimmern auf fünf Stockwerken ist das Vier-Sterne-Haus am Bahnhof das aktuell größte Hotel in Graz.

Für das moderne und komfortable Interior Design zeichnet der italieni...

Fotos: Steigenberger Hotels AG



[…]