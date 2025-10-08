Zweites Dorint-Hotel für Halle: Direkt am Riebeckplatz

Die Dorint Hotelgruppe will in Halle (Saale) expandieren: Gemeinsam mit der GP Papenburg Hochbau GmbH plant sie ein Hotelprojekt vis-à-vis zum künftigen Zukunftszentrum. Auf der Expo Real wurden erstmals gemeinsam die konkreten Pläne vorgestellt. Es wäre das zweite Haus der Kölner Gruppe in der Stadt – mit 17 Etagen, Restaurant und Tagungsflächen.

.

In Halle am Riebeckplatz – fußläufig zum Stadtzentrum und dem Hauptbahnhof – findet aktive Stadtentwicklung mit Unterstützung und Förderung des Bundes statt. Zusätzlich zum anstehenden Neubau des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation wird ein 85 Meter hoher Gebäudetower entstehen. Nach jetzigem Planungsstand soll dieser zukünftig als gemischt genutzte Gewerbeimmobilie ein Dorint Hotel mit 227 Zimmern verteilt auf 17 Etagen, Restaurant und modernsten Tagungskapazitäten, Büro- und Praxisräume auf fünf Ebenen sowie Einzelhandelsflächen samt Stellplätzen beherbergen.



„Halle, als zweitgrößte Stadt Sachsen-Anhalts, ist auch für uns als Hotelgruppe ein strategisch wichtiger Wirtschaftsstandort. Zur Stärkung der Infrastruktur gehören auch immer qualitativ hochwertige Hotels. Als Partner eines so richtungsweisenden Entwicklungsprojektes könnten wir die Zukunft in Halle somit nachhaltig mitgestalten und prägen“, sagt Dirk Iserlohe, Aufsichtsratsvorsitzender der Dorint Hotelgruppe.



Nach dem Traditionshotel, dem Dorint Charlottenhof Halle, das seit vielen Jahren zu den beliebtesten Häusern der Stadt zählt, wäre das neue Hotel am Riebeckplatz somit das zweite Dorint-Hotel in Halle (Saale).



Bei der Planung und Konzeption liegt der Fokus auf einem modernen, zeitgemäßen Design und aufregender Architektur. Besonderes Augenmerk liegt auf nachhaltigen Baukonzepten mit innovativen Lösungen nach ökologisch und technologisch aktuellen Standards.



„Dorint ist für unser Projekt der absolute Wunschpartner“, sagt Klaus Papenburg, Geschäftsführer der GP Papenburg Hochbau GmbH und Vorstand der GP Günter Papenburg AG. „Zu dem vis-à-vis entstehenden Zukunftszentrum – das nach geplanter Eröffnung im Jahr 2030 mit rund einer Million Besuchern jährlich rechnet – ist das Dorint Hotel die optimale Ergänzung“, so Papenburg.



Auch Dorint-COO Stefanie Brandes befürwortet die Pläne: „Halle ist ein Standort mit viel Geschichte und großem Potenzial. Wir können Synergien nutzen und so den Bedürfnissen der unterschiedlichsten Gäste gerecht werden.“