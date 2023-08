Zweites BID für den Ballindamm eingerichtet

Die Eigentümerinnen und Eigentümer am Ballindamm setzen ihr Engagement einen zweiten Business Improvement District (BID) einzurichten fort. Dieser wurde nun durch eine Rechtsverordnung des Senats auf den Weg gebracht.

Bereits das vorangegangene erste BID für den Ballindamm hat den Standort vielfach gestärkt. Die umfassende und hochwertige Neugestaltung des Straßenraums hat nicht nur den Fuß- und Radverkehr, sondern auch die Aufenthaltsqualität spürbar verbessert. Auf der Wasserseite hat der Ballindamm zudem eine hochwertige Möblierung und Beleuchtung erhalten und entlang der Fassaden der Kontorhäuser ist ein anspruchsvoller und hochwertiger Flanierraum entstanden. Diese Maßnahmen wurde gemeinsam durch das Bezirksamt Hamburg-Mitte im Rahmen des Bündnisses für den Radverkehr, gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, mit dem BID Ballindamm realisiert.



Für das nun eingerichtete zweite BID Ballindamm stehen in der Laufzeit von fünf Jahren rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, die die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer allein aufbringen. Ziel ist es, die städtebaulichen Qualitäten des Ballindamms über die Neugestaltung hinaus erlebbar zu machen, zeitgemäß weiterzuentwickeln und zu stärken und den Ballindamm als Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiestandort weiter zu etablieren. Ein besonderer Fokus liegt neben der Sicherung, Unterhaltung und Pflege der in der ersten BID-Laufzeit getätigten Anschaffungen auf der Förderung und Ausweitung der Standortmarke Ballindamm. Durch Marketing-, Veranstaltungs- und Kommunikationsmaßnahmen werden neue Erlebnisse und Besuchsanlässe geschaffen, die für den Standort und eine lebendige Hamburger Innenstadt insgesamt wirken.



„Ich freue mich über das verlässliche Engagement der Eigentümerinnen und Eigentümer an diesem für Hamburg so wichtigen Ort. Die Innenstadt verändert derzeit ihr Gesicht, wir sehen an vielen Orten gute Zeichen des Wandels. Das zweite BID Ballindamm ist daher ein starkes Statement für die Zukunft der gesamten Innenstadt. Wir treiben gezielt und gemeinsam mit den Akteuren vor Ort die Entwicklung der Hamburger City weiter voran. Dabei bewahren wir das Gute, schaffen Neues und machen uns fit für die Zukunft. Der Ballindamm gehört seit jeher zu den zentralen Flaniermeilen der Hansestadt und er hat es verdient, zu alter Größe zurückzukehren.“, sagt Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein.