L'Osteria wird einen weiteren Standort in Karlsruhe eröffnen. Die neuen Gastroflächen liegen auf

397 m² in der Immobilie in der Durlacher Allee 71-73. Die Pizzeria ist bereits seit Anfang 2017 in der Zähringerstrasse 69 mit einem Standort vertreten. Vermieter des zweiten Standorts ist die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH. Kunz-Schulze Immobilien war vermittelnd tätig.

.