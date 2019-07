Zweiter Pitch für Alstria im Seestern

Die Alstria Office REIT-AG hat in ihrem Düsseldorfer Gebäude „Am Seestern 1“ einen signifikanten Vermietungserfolg erzielt. Das Unternehmen hat mit der Commerzbank einen Mietvertrag über 15.000 m² Bürofläche mit einer Laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen, die aufgrund des mangelnden Platzes ihren aktuellen Bürostandort in der Königsallee 37 - das alte Dresdner-Bank-Gebäude - zum dritten Quartal 2020 verlassen wird. Das in 1952 erbaute Gebäude auf der Kö, das zum DFH 89 Immobilienfonds gehört, der von der Deutschen Fonds Holding GmbH gemanagt wird, sei nicht mehr „zeitgemäß“. Mit Auslaufen des Mietvertrags mit der Commerzbank zum 31. Dezember 2020 steht das Gebäude in der Toplage somit nahezu leer.

