Zweiter Deutschland-Store von Cheese & More kommt nach Köln

Das niederländische Unternehmen Cheese & More setzt die Expansion in Deutschland fort: Im Frühjahr wird nach München die zweite deutsche Filiale in Köln folgen. Am Standort Hohe Straße 88 hat Cheese & More 80 m² Verkaufsfläche angemietet. Aktuell ist Sidestep Mieter der Fläche, Eigentümer ist ein regionales Family Office.

.

„Cheese & More ist ein neues Konzept, das vor allem die zahlreichen Touristen in Köln anspricht.“ Die Hohe Straße, die direkt an die beliebte Domplatte anschließt, biete somit ideale Voraussetzungen. „Mit Läderach Chocolatier Suisse, Maisons du Monde und Riccardo Retail haben kürzlich neue Konzepte die Lage weiter aufgewertet“, so André Michel, Senior Consultant bei Lührmann Düsseldorf, der die Standortsuche begleitet hat.



Für einen Neuzugang sorgte das Maklerhaus auch in der Schildergasse. In wenigen Wochen wird im Erdgeschoss der Schildergasse 92 das Dessous-Label Intimissimi auf rund 80 m² eröffnen. Die Eröffnung einer weiteren Filiale in der 1A-Lage sei ein Beleg für das Potenzial des Standorts, so Markus Schäfer, Teamleiter Vermietung bei Lührmann. „Die jüngsten Eröffnungen von Nespresso, Teufel und Sephora zeigen, dass die Schildergasse sich weiterhin nachhaltig und gut entwickelt – eine optimale Nachbarschaft für Initmissimi.“