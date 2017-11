Zweite Grundsteinlegung beim Wohnprojekt Riva in Bensheim

Der Grundstein für den 2. Bauabschnitt des BPD-Wohnprojekts Riva in Bensheim ist von Rolf Richter, Bürgermeister der Stadt Bensheim, dem Ersten Stadtrat Helmut Sachwitz, Stefan Messemer, Niederlassungsleiter von BPD Immobilienentwicklung, sowie allen Erwerbern am 01. November 2017 gelegt worden.

„Wir freuen uns, dass wir das frühere Euler-Gelände so zügig mit Wohnungen aber auch Häusern bebauen können„, hält Stefan Messemer die gesamte Situation der Bebauung bei der zweiten Grundsteinlegung für das Wohnprojekt Riva fest. Er verweist dabei darauf, dass im zweiten Bauabschnitt bereits 70 Prozent der Wohnungen verkauft oder reserviert sind. Im ersten Bauabschnitt sind seit längerem alle 52 Wohnungen verkauft, hier ziehen die Erwerber ab Mitte 2018 ein. „Für den zweiten Bauabschnitt findet dann der Einzug ein Jahr später statt“, ergänzt Ingo Schilling, der für das Projekt bei BPD verantwortliche Projektentwickler. Er betont, dass die Gebäude eine hohe architektonische Qualität aufweisen. Darüber hinaus entstehen wertige Außenanlagen. „Mit Fertigstellung der öffentlichen Grünanlagen und der natürlichen Gestaltung des Meerbachs, über den 3 Brücken führen werden, profitieren gerade die Wohnungen des zweiten Bauabschnitts von den einzigartigen Außenräumen, die das gesamt Quartier auszeichnen.„ Noch können Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern erworben werden. Derzeit wird der dritte Bauabschnitt im Rahmen einer Bebauungsplanänderung gemeinsam mit der Stadt Bensheim vorbereitet, so dass hier voraussichtlich im Frühjahr 2018 mit dem Verkauf begonnen werden kann. „Dann können wir Ende 2020 mit dem Gesamtprojekt zum Ende kommen“, schaut Schilling zuversichtlich in die Zukunft.



Neben den Wohnungen entstehen unter dem Projektnamen Vita auch Einfamilienhäuser, die fast alle verkauft sind.