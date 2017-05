Zweite Bauphase im Logistikpark P3 Bedburg gestartet

Logistikpark P3 Bedburg

Im Logistikpark P3 Bedburg (NRW) geht es nach Fertigstellung der Phase I mit 20.000 m² jetzt zügig mit der zweiten Bauphase weiter. Der erste Teil wurde bereits an die NEX Logistics Europe GmbH übergeben. Die Abbrucharbeiten der jetzt geräumten Hallen bilden den Auftakt für die zweite Projektphase. Ab Mitte Juni entstehen auf der Fläche weitere 20.000 m² für NEX.

Die Tochter des japanischen Logistikunternehmens Nippon Express betreibt die Distributionslogistik für den Markenhersteller Epson und ist seit 2009 Kunde von P3. NEX hat zum 1. Mai den Neubau komplett bezogen. Logistik und Verwaltung sind in Betrieb gegangen. Die Übergabe der Phase II an NEX ist voraussichtlich am 1. Oktober 2017. Unmittelbar im Anschluss beginnt der Projektentwickler mit Phase III. Das ist der letzte Abschnitt mit 25.000 m². Das komplette Projekt wird voraussichtlich im Sommer 2018 fertiggestellt.



„Wir glauben, dass für diesen gefragten Standort die Redevelopment-Lösung ideal ist. Unser Kunde kann sein Geschäft während der Neubauphase fast ohne Einschränkungen weiter betreiben und bleibt am bewährten Standort. Aus unserer Sicht wird die Entwicklung von Brownfields in Regionen mit begrenztem Flächenangebot zunehmend Bedeutung erfahren“, erläutert Jürgen Diehl, Geschäftsführer P3 Deutschland.



In der Endausbaustufe wird der P3 Logistikpark Bedburg mit 65.000 m² der zweitgrößte Standort im deutschen Portfolio des Logistikimmobilienprojektentwicklers sein. Mit 12,20 Metern lichter Höhe, Bodenlast von sechs Tonnen pro m², einer Überladebrücke je 1.000 m², einem ebenerdigen Tor sowie einer zusätzlichen Jumbobrücke pro Halle sind die insgesamt sieben Halleneinheiten flexibel verwendbar. Zur Ausstattung gehören unter anderem überdurchschnittlich viele Oberlichter, eine intelligent gesteuerte LED-Beleuchtung mit Präsenzmeldern, flächendeckendes Sprinklersystem nach FM-Global und hochwertige Büro- und Sozialflächen. Nach Abschluss aller Bauarbeiten wird die Immobilie die Zertifizierung nach Gold-Standard der DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) erhalten.



Weiter geht es auch am P3-Standort in Kamen. Dort hat P3 Logivest und BNP Paribas Real Estate mit der Vermarktung des neu entstehenden Logistikzentrums beauftragt. Der Projektentwickler hatte das 78.000 m² große und an den bestehenden Logistikpark P3 Kamen angrenzende Grundstück bereits im vergangenen Jahr erworben. Das neue Logistikzentrum wird 44.000 m² umfassen und nach derzeitiger Planung aus fünf Halleneinheiten zwischen 7.000 und 10.000 m² bestehen. Die Logistikflächen liegen an der Henry-Everling-Straße nur drei Kilometer südlich des Kamener Kreuz.