Zweimal Gold für Value One

Auf der Expo Real verlieh ÖGNI – die Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft – gleich zwei Bauprojekten von Value One ein Vorzertifikat in Gold für besondere Anstrengungen im Bereich nachhaltiges Bauen. „Nachhaltiges Bauen liegt in unserer DNA. Seit 10 Jahren planen und bauen wir Immobilien, die dem Nachhaltigkeits-Gütesiegel ÖGNI entsprechen. Bereits in der Planungsphase erstellen wir Ökobilanzen für unsere Immobilienprojekte und betrachten stets den gesamten Lebenszyklus der Immobilie. Die Verleihung dieser ÖGNI-Nachhaltigkeitszertifikate für unsere Immobilienprojekte sehe ich als Zeichen der Wertschätzung für unsere Anstrengungen und freuen uns darüber“, freute sich Walter Hammertinger, Geschäftsführer der Value One Development, bei der Verleihung.

