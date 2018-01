Zweimal 500 Millionen Euro auf 30 Kilometer

Knappe 30 Kilometer liegen zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. Die Strecke dürfte für Catella-Chef Klaus Franken eine überaus angenehme sein, denn an beiden Eckpunkten haben die Schweden Großes eingetütet: Sie bauen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt und ihrem „wachsenden Satelliten“ jeweils gleich ein komplettes neues Stadtviertel. Das Projekt in Düsseldorf heißt „Grand Central“, entsteht hinter dem Hauptbahnhof, beinhaltet im Kern 1.000 Wohnungen und steht für Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro. Die gleiche Summe will Catella Projekt Management in Mönchengladbach in die Hand nehmen, wo das Unternehmen soeben den alleinigen Zuschlag für die geplante „City-Ost“ erhalten haben. Ebenfalls in Bahnhofsnähe, allerdings mit einem Kontingent von 1.500 Wohnungen in spe ausgestattet. Für Düsseldorf wurden kurz vor Weihnachten die Bauanträge eingereicht, in Mönchengladbach soll das städtebauliche Konzept Mitte Februar Bezirks- und Planungsausschuss passieren.

.

Die beiden Konzepte verhalten sich in wesentlichen Eckdaten nahezu deckungsgleich. Erstens: Ein breit gefächertes Wohnraum-Angebot mit Eigentumswohnungen und frei finanzierten Mieteinheiten ebenso wie einem subventionierten Anteil. Größenordnungen variabel, aber mit Schwerpunkt auf Zwei- bis Drei-Zimmer-Einheiten. Zweitens: Quartiers-Charakter erhalten die Engagements durch arrondierte Retail- und Büroflächen, Gastronomie, Kitas und jede Menge Grün sowie diverse Freizeit- und Sport-Angebote. Drittens: Die Quartiere werden autofrei, aber trotzdem optimal angebunden. Besonderheit in Mönchengladbach und ein besonderes Anliegen der Stadtväter, das bereits im Masterplan der Stadt festgeschrieben steht: Wasser. Das neue Viertel „City-Ost“ bekommt einen eigenen See plus eine entsprechende, öffentlich zugängliche „Auen-Landschaft“. Zeitplan? Die ersten Mieter sollen einziehen können, bevor in Berlin ein Flughafen fertig wird, sagt Klaus Franken. Formell geht es nach Beschlussfassung durch den Stadtrat am 15. Februar mit dem Bebauungsplanverfahren los.





Das Projekt City Ost im Überblick.



„Wir sind auf Mönchengladbach aufmerksam geworden, weil in der Stadt eine spürbare Aufbruchstimmung zu erkennen ist. Es ist ein Signal, dass sich etwas nach vorne bewegt und die Stadt eine positive Perspektive hat“. Mit diesem klaren Bekenntnis präsentierte der Catella-Geschäftsführer am Mittwoch gemeinsam mit Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners und Dr. Gregor Bonin, Technischer Beigeordneter der Stadt, das städtebauliche Konzept zur City Ost. „Für Mönchengladbach ist dieses Vorhaben ein großer Schritt auf dem dynamischen Weg, auf dem unsere Stadt seit geraumer Zeit unterwegs ist. Ich freue mich ganz besonders über das klare Bekenntnis zu Mönchengladbach. Dies wird auch weitere Investoren für weitere geplante Vorhaben motivieren, die wir im Zuge unserer Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt umsetzen wollen“, so Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners."



Warum sich Interboden aus dem Projekt verabschiedet hat, ist (öffentlich) nicht bekannt. Ursprünglich wollten die Ratinger zusammen mit Catella das 7,5 Hektar große Feld bestellen, das die Stadt 2014 der Bahntochter Aurelis für zehn Millionen Euro abgekauft hatte [Catella und Interboden im Schulterschluss für die „City Ost“].