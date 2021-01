Zweifache Verstärkung für E&G Real Estate

Christian Babock

Christian Babock und Michaela Mader erweitern das Team der E&G Real Estate am Standort München. Babock ist neuer Seniorpartner in der Bürovermietung. Mader wird ihre Beraterfähigkeiten im Investmentbereich anwenden.

Gleich zwei erfahrene Berater verstärken ab sofort das Team der E&G Real Estate GmbH in München. Seit dem 1. Januar unterstützen Christian Babock als Senior Berater Bürovermietung und Michaela Mader als Beraterin den Investmentbereich den Standort München.



Christian Babock, greift auf eine fast 20-järhige Erfahrung in der Vermietung von Büroflächen in der Landeshauptstadt zurück. Die letzten fünf Jahre als Director Vermietung/Agency bei Knight Frank am Standort München. Babock konnte hier seine Stärken in der Akquise und Vermietung von Büroimmobilien sowie in der Betreuung von Vermietungs- und Gesuchmandaten am Münchner Markt sehr erfolgreich einsetzen.



Michaela Mader sammelte Ihre Erfahrung bei der Wüstenrot & Württembergischen Asset Management als Immobilien-Portfoliomanagerin. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit waren hier die Akquise für Gewerbeimmobilien, Portfoliomanagement sowie der deutschlandweite An- und Verkauf von Wohnimmobilien.