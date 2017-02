Zweibrücker Outlet-Center-Verkauf abgeschlossen

Outlet Center Zweibrücken

VIA Outlets hat den Kauf des Zweibrücken The Style Outlets vom Irus European Retail Property Fund abgeschlossen. Mit dem Erwerb stärkt VIA Outlets seine Expansionsstrategie und Präsenz im europäischen Outlet-Markt [Neinvers Outlet-Fonds IRUS verkauft für über 1,2 Milliarden].

Zweibrücken The Style Outlets verfügt über eine privilegierte Lage in Rheinland-Pfalz an der Grenze zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg mit einem Einzugsgebiet von 15 Millionen Einwohnern. Mit rund 29.000 m² Bruttomietfläche (GLA) und 114 hochwertigen Outlet-Stores bietet das Center eine breite Auswahl an nationalen, internationalen und Premium Marken wie Armani, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Abercrombie & Fitch und Versace. Das gut etablierte Outlet-Center zählt jährlich mehr als 3,8 Millionen Besucher.



VIA Outlets ist ein Joint Venture bestehend aus den Unternehmen UK REIT Hammerson plc, dem niederländischen Pensionsfond Asset Manager APG, dem europäischen Handelsimmobilien-Investmentmanager Meyer Bergman und dem Outlet-Center Spezialisten Value Retail. Die vier Partner gründeten VIA Outlets, um vom starken Wachstum des europäischen Outlet-Marktes zu profitieren. Seit 2014 hat das Joint Venture Batavia Stad Amsterdam Fashion Outlet (Niederlande), Fashion Arena Prague Outlet (Tschechische Republik), Hede Gothenburg Fashion Outlet (Schweden), Freeport Lisbon Fashion Outlet (Portugal), Landquart Fashion Outlet (Schweiz), Festival Park Outlets (Spanien), Sevilla The Style Outlets (Spanien) und Factory Wroclaw (Polen) erworben.



Die letzte Akquisition wertet den Umfang und die Qualität des paneuropäischen Portfolios von VIA Outlets auf, das nunmehr neun Center in acht europäischen Ländern mit einer Gesamt-Bruttomietfläche (GLA) von ca. 197.000 m² und 875 Outlet-Stores umfasst.



VIA Outlets strebt derzeit Optimierungsmöglichkeiten für das Outlet-Center an – wie zum Beispiel den Anteil an Premium-Marken zu erweitern sowie den Erlebnischarakter zu steigern – und entwickelt frische Initiativen, um neue Besucher zu gewinnen. Innerhalb der nächsten Monate wird unter anderem auch ein komplettes Rebranding, einschließlich Namensänderung, durchgeführt. Das bestehende Management-Team des Centers für das laufende Tagesgeschäft wurde übernommen.