Zwei & Zwanzig kauft Wohnprojekt mit TM Property in Wiesbaden

Die Zwei & Zwanzig Immobiliengruppe hat für die TM Property Gruppe ein Wohn- und Geschäftshaus in der Adlerstraße in Wiesbaden, in Laufnähe zur hessischen Staatskanzlei, für dessen Bestand erworben. Das Grundstück umfasst über 630 m² Fläche und beherbergt verteilt auf Vorder-, Mittel- und Hinterhaus ein klassizistisches Altbauensemble. Derzeit stehen rund 900 m² Mietfläche und 16 Einheiten zur Verfügung. TM Property wird die Sanierung und Projektentwicklung durchführen. Verkäufer ist ein Bestandshalter aus Wiesbaden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Notariell wurde das Geschäft in Wiesbaden in der Kanzlei Doerr Kühn Plück + Partner mit Notar Peter Kühn begleitet.

