Zwei & Zwanzig erwirbt Wohn- und Geschäftshaus in Wiesbaden

Die Zwei & Zwanzig Immobiliengruppe hat ein Wohn- und Geschäftshaus in der Oranienstraße in der hessischen Landeshauptstadt, in Laufnähe zur Fußgängerzone, für den eigenen Bestand zusammen mit einem Partner, einer regionalen Beteiligungsgesellschaft, erworben.

.

Das Grundstück umfasst über 410 m² Fläche und beherbergt heute ein Altbauensemble mit Vorder- und Hinterhaus, wobei das Hinterhaus derzeit eine Ruine ist. Es können insgesamt ca. 750-800 m² Mietfläche innerhalb des Ensembles entstehen. Zwei & Zwanzig und der Partner werden das Hinterhaus neu erstellen und das Vorderhaus revitalisieren.



Verkäufer war eine Erbengemeinschaft aus München. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die rechtliche Beratung der Käufer übernahm die Kanzlei BHP, Bögner Hensel & Partner in Frankfurt mit Rechtsanwalt Aurelio de Sousa. Notariell wurde die Transaktion in München in der Kanzlei Hutterer & Weiß begleitet. Zwei & Zwanzig plant derzeit weitere Joint Ventures in den Kernbereichen Bestand und Value Add.