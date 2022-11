Zwei Zinshäuser wechseln Eigentümer

In Hamburg und Lübeck wechselten zwei vollvermietete Mehrfamilienhäuser bei voneinander unabhängigen Transaktionen unter Privatinvestoren den Besitzer. Grossmann & Berger war bei beiden Zinshaus-Transaktionen beratend tätig.

In Hamburg-Eimsbüttel wechselte ein Jugendstil-Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1900 den Besitzer. Die Transaktion der vollvermieteten Immobilie mit 19 Wohneinheiten fand unter Privatinvestoren statt. Das Haus steht auf einem rund 380 m² großen Grundstück in der Nähe der U-Bahn-Station „Lutterothstraße“ und verfügt über rund 960 m² Wohnfläche. Der Verkaufspreis entspricht in etwa dem 29-Fachen der derzeitigen Jahresnettokaltmiete.



Das vollvermietete Mehrfamilienhaus in Lübeck aus dem Jahr 1966 verfügt über 24 Wohneinheiten. Die vermietbare Fläche beläuft sich auf rund 1.520 m². Die Rotklinker-Wohnanlage befindet sich auf einem rund 2.200 m² großen Grundstück im Lübecker Stadtteil Moisling. Der Käufer zahlte das rund 19-Fache der derzeitigen Jahresnettokaltmiete.