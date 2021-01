Trotz Corona-Krise läuft es rund: Der Projektentwickler startet mit seinem letzten Quartiers-Abschnitt am Olympiapark und schickt das Projekt damit auf die Zielgrade. Im Stadtteil Freiham steht Isaria indes mit einer neuen Projektentwicklung in der bayerischen Landeshauptstadt an der Startlinie. Auf den in 2019 erworbenen Baufeldern wird das Stadtquartier ZAM entstehen.…

Fotos: Isaria



[…]