Zwei Personaldienstleister, die AlphaConsult KG sowie die Kötter Personal Service SE & Co., haben zum 01.04.2023 jeweils eine Etage mit rund 160 m² Bürofläche in der Schadowstraße 87/Ecke Liesegangstraße 1a in Düsseldorf angemietet. Bei dem Objekt handelt es sich um ein zentral gelegenes Geschäftsgebäude in der Düsseldorfer Innenstadt. Vermietet wird

Fotos: Savills



[…]