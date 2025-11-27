Eröffnung Anfang 2026
Zwei neue Studios: Fitseveneleven expandiert in München
Die Fitnessstudiokette Fitseveneleven treibt ihre bundesweite Expansion voran: Das Unternehmen hat zwei Standorte in Objekten der Hammer AG gesichert. Im Vertical Garden am Frankfurter Ring 143 und im Soho München in Obersendling wird Fitseveneleven insgesamt über 3.400 m² übernehmen, die ab 2026 das Nutzungsspektrum beider Immobilien erweitern werden.
Die aus dem Rhein-Main-Gebiet stammende Fitnessstudiokette mit aktuell 30 Clubs hat in diesem Jahr die ersten weiter entfernt liegenden Standorte angemietet. Der Vertragsunterzeichnung mit Hammer für die beiden Standorte in der bayerischen Landeshauptstadt sind schon Anmietungen in Berlin [wir berichteten], in Hamburg [wir berichteten] sowie in Stuttgart [wir berichteten] erfolgt.
Mit der Doppelanmietung in München besetzt die Fitnessstudiokette damit die nächste Top-7 Stadt. Im Vertical Garden hat Fitseveneleven einen langfristigen Mietvertrag für eine Gesamtfläche von 1.934 m² abgeschlossen. Geplant ist die Nutzung von rund 645 m² im Erdgeschoss sowie weiteren 1.289 m² im ersten Obergeschoss. Vermittelt wurde die Fläche durch die E&G Real Estate GmbH.
Auch im Soho München wird Fitseveneleven nach dem geplanten Ausbau eine Fläche von rund 1.500 m² beziehen. Mit dem Einzug wird das Nutzungsspektrum der Immobilie in Obersendling um ein modernes Fitness- und Gesundheitskonzept ergänzt. Der neue Standort soll sowohl für Mieter als auch für die Nachbarn eine attraktive Möglichkeit bieten, Bewegung und Wohlbefinden in den Arbeitstag zu integrieren. Die Eröffnung des Studios ist für das erste Quartal 2026 geplant. Bei der Anmietung war GSK München auf Vermieterseite rechtlich beratend tätig, E&G Real Estate München hat die Flächen vermittelt.
„Die Ansiedlung von Fitseveneleven an gleich zwei Standorten ist ein weiterer Schritt, unsere Projekte als lebendige und vielseitig nutzbare Immobilien weiterzuentwickeln“, betont Thomas Kuck, Senior Projektentwickler der Hammer Real GmbH.