Zwei neue Studios: Fitseveneleven expandiert in München

Die Fitnessstudiokette Fitseveneleven treibt ihre bundesweite Expansion voran: Das Unternehmen hat zwei Standorte in Objekten der Hammer AG gesichert. Im Vertical Garden am Frankfurter Ring 143 und im Soho München in Obersendling wird Fitseveneleven insgesamt über 3.400 m² übernehmen, die ab 2026 das Nutzungsspektrum beider Immobilien erweitern werden.

