Zwei neue Shops eröffnen in der Zeppelinstraße in Köln

In der Kölner Innenstadt werden zur Jahresmitte zwei neue Läden eröffnen. Die ehemalige Fläche der Targo Bank in der Zeppelinstraße 2 wird in zwei Einheiten aufgeteilt: Butlers und ein weiterer Nutzer mieteten Einzelhandelsflächen von insgesamt 670 m² über die Retail-Berater von BNP Paribas Real Estate. Eigentümer des Objekts in der Nähe des Neumarkts ist ein institutioneller Investor. Butlers mietete 340 m² Einzelhandelsfläche und wird in der Zeppelinstraße seine vierte Filiale in der Domstadt eröffnen.

.