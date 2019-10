Alstria vermietet 4.400 m² in Hamburg und Stuttgart

Die Alstria Office REIT-AG hat zwei neue Mietverträge in Hamburg und Stuttgart abgeschlossen. In Hamburg wurde ein neuer Mieter für rund 2.700 m² Büro- und Nebenflächen im Projekt „Brick and Brain“ gefunden. Bereits im September hatte das Unternehmen 2.900 m² Bürofläche in dem Objekt vermietet [wir berichteten]. In Stuttgart vermietet das Unternehmen 1.700 m² Büro- und Nebenfläche auf dem Bürocampus „Sternhöhe“.

.

Neuer Mieter im „Brick and Brain“

Alstria hat in Hamburg einen neuen Mietvertrag für das Gebäude „Brick and Brain“ in der Amsinckstraße 28 abgeschlossen, welches Teil des Entwicklungsportfolios ist. Der neue Mieter wird die Flächen für die kommenden zehn Jahre mit einer jährlichen Miete von 529.200 Euro anmieten. Mit diesem neuen Mietvertrag ist das Gebäude zu 80% vermietet. Verglichen mit der Situation vor Beginn der Modernisierungsmaßnahmen konnte das Unternehmen die Miete pro Quadratmeter um ca. 60 % von 9,70 Euro auf 15,20 Euro steigern. Die Investitionen in die Gebäudequalität von rund 1.100 Euro/m² führen damit zu einer attraktiven Investitionsrendite von 6,0 %. Der Mietvertrag wurde von Cushman & Wakefield LLP vermittelt.



Das Bürogebäude in der Amsinckstraße bietet eine Mietfläche von 8.800 m² und liegt in unmittelbarer Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs. Alstria akquirierte das Gebäude im Jahr 2006 und modernisiert das Objekt derzeit umfassend.



Neuer Mieter zieht auf den Bürocampus „Sternhöhe“

In Stuttgart hat der Real Estate Investment Trust einen neuen Mietvertrag über 1.700 m² Büro- und Nebenfläche für den Bürocampus in der Epplestraße 225 abgeschlossen. Der Mietvertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren beginnt in der zweiten Jahreshälfte 2020 und erzielt jährliche Mieterträge von 370.000 Euro. Mit diesem neuen Mietvertrag hat das Unternehmen rund 90% der 13.000 m² nachvermietet, die im Dezember 2018 von der Daimler AG geräumt wurden. Die Immobilien Schmidt GmbH war bei der Transaktion vermittelnd tätig.



Der Bürocampus „Sternhöhe“ umfasst eine vermietbare Fläche von 107.500 m² und befindet sich in Stuttgart-Möhringen. Alstria erwarb das Gebäude 2006 im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion mit der Daimler AG [wir berichteten].