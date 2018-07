Zwei neue Mieter kommen auf 920 m² Büroflächen in den Stolberger Höfen an

Gut 920 m² Bürofläche mieteten zwei neue Mieter, begleitet von BNP Paribas Real Estate, in den Stolberger Höfen an. Die Räumlichkeiten in der Stolberger Straße 90d in Köln sollen im Sommer bezogen werden; Eigentümer des Objekts ist ein Privatinvestor.

.

Die Owlet GmbH mietete 670 m² Bürofläche in den Stolberger Höfen. Owlet wird dort ein Innovationszentrum eröffnen. 250 m² Bürofläche sicherte sich die World of VR GmbH, ein Unternehmen für Virtual Reality.