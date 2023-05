Zwei neue Mieter in den Five Boats

Die Cubion Immobilien AG vermittelte gleich zwei Mietverträge für die Büroimmobilie Five Boats in der Schifferstraße 92-100 in Duisburg.

.

Einerseits hat sich die bereits zuvor im Innenhafen ansässige KSC Management GmbH mit ihrer Duisburger Niederlassung für das Objekt entschieden und rd. 475 m² Bürofläche gemietet.

Zudem ist die Rail Force One Germany GmbH neuer Mieter über rd. 590 m² Bürofläche. Neben der erstklassigen Wasserlage direkt am Innenhafen, überzeugte das Gebäude durch seine kurzfristige Verfügbarkeit und den für die Mieter idealen Flächenzuschnitt. Eigentümerin ist seit 2018 die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK), die das Gebäude für rund 65 Mio. Euro erworben hatte [wir berichteten] in Kürze aber ihren Ankermieter, die Novitas BKK verlieren wird. Die Krankenkasse wird in zwei Jahren ins neue Quartier 1 am Hauptbahnhof ziehen, das von Aurelis entwickelt wird [wir berichteten].