Zwei neue Mieter im Nova Neufahrn Gewerbepark

Nova Neufahrn Gewerbepark

Die Beos AG hat in den letzten Monaten zwei neue Mieter für ihren Gewerbepark Nova Neufahrn bei München gefunden. Der Gewerbepark steht kurz vor seiner Fertigestellung. Auf dem 115.000 m² großen Gelände entstehen flexibel nutzbare Büro-, Lager-, Produktions- und Serviceflächen mit einer Gesamtfläche von 72.000 m² für gut 30 Unternehmen. Zwei Neubauten mit rund 31.000 m² Mietfläche sind bereits fertiggestellt. Die Fertigstellung aller Baumaßnahmen und somit des gesamten Gewerbeparks wird für Herbst diesen Jahres erwartet. Das Baurecht liegt laut Beos bereits seit Februar komplett vor. Außerdem konnte der Asset Manager einen Mietvertrag mit einer Airbus-Tochter über 2.900 m² für ein Objekt in Ulm abschließen.

.

Screen Spe Germany mietet 1.700 m²

Screen Spe Germany GmbH hat einen Mietvertrag über rund 1.700 m² Produktions- und Bürofläche im Neubauabschnitt Ost in dem von der Beos für eine internationale Investorengruppe entwickelten Nova Neufahrn Gewerbeparks bei München unterzeichnet. Vermittelnd tätig war das Maklerhaus Realogis. Der Mietvertrag tritt am 1. August 2017 in Kraft. Bis zum geplanten Einzug im August wird Beos die neu angemieteten Flächen an die individuellen Bedürfnisse des Technologiekonzerns anpassen.



Company 4 Marketing mietet 2.700 m²

Die Company 4 Marketing Services GmbH (C4) hat mit der Beos AG einen Mietvertrag über rund 2.700 m² Hallen- und Büroflächen im Nova Neufahrn-Gewerbepark bei München abgeschlossen. „Mit C4 haben wir ein langjährig erfolgreiches Unternehmen gewonnen, dessen Geschäftsmodell den Gewerbemix des Parks hervorragend ergänzt. Das führt zu Synergieeffekten, von denen alle ansässigen Unternehmen profitieren werden“, sagt Daniel Fielitz, Senior Projektmanager bei Beos.



„Im süddeutschen Raum und gerade im Norden Münchens sehen wir eine große Nachfrage nach Unternehmensimmobilien. Das sind typischerweise gemischt genutzte Gewerbeobjekte mit den Nutzungsarten Büro, Fertigung, Service, Lager und Distribution. Mit dem neuen Gewerbepark Nova Neufahrn bieten wir passgenaue Lösungen für die Flächenanforderungen des örtlichen Mittelstands“, ergänzt Katja Rüdiger, Leiterin Süddeutschland bei Beos.



Neben dem Erfolg im Norden Münchens konnte das Unternehmen zudem 2.950 m² im Objekt „Altes Röhrenwerk“ in Ulm an die Airbus Geschäftseinheit Secure Land Communications vermieten. Die Immobilie in der Söflinger Straße 100 gehört zum Bestand des offenen Immobilien-Spezial-AIF Beos Corporate Real Estate Fund Germany II. Secure Land Communications nutzt die Flächen zur Entwicklung von sicheren Kommunikationssystemen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie für Energieversorger und Verkehrsbetriebe. Der Mietvertrag wurde Anfang April über eine Laufzeit von zehn Jahren mit der Option auf Verlängerung um weitere fünf Jahre abgeschlossen.



„Um die Räume ideal auszugestalten, hat Beos gemeinsam mit Secure Land Communications ein modernes und an die Arbeitsprozesse des Unternehmens angepasstes Flächenkonzept erarbeitet. ,Collaborative Workspace‘ nennt sich die Mischung aus festen und flexiblen Arbeitsplätzen mit offener Raumgestaltung. Ziel ist es, dynamische Arbeitsprozesse und direkte Kommunikation zu ermöglichen“, sagt Christoph Gumlich, Senior-Projektmanager. Die Umbauarbeiten werden von der asg Architekten GmbH durchgeführt. Rund 120 Mitarbeiter von Secure Land Communications werden die neuen Räume am Standort „Altes Röhrenwerk“ in Ulm zu Beginn des nächsten Jahres beziehen.