Zwei neue Mieter im Hamburger „GoFa“

Der Steuerberatungskanzlei Hagemann sowie ein IT-Unternehmen ergänzen im Laufe des zweiten Quartals den Mietermix im „GoFa“.

Die Hagemann Partnergesellschaft mbB Steuerberatungsgesellschaft hat ca. 280 m² Bürofläche in der City Süd angemietet. Darüber hinaus sicherte sich ein nicht näher benanntes IT-Unternehmen ebenfalls ca. 250 m² Bürofläche. Der Einzug der beiden neuen Büromieter in das 6-geschossige Bürogebäude, das sowohl von der Franken- als auch von der Gotenstraße zugänglich ist, ist für das zweite Quartal 2023 geplant. Das Bürovermietungsteam von Angermann war bei beiden Anmietungen vermittelnd tätig. Eigentümerin des Bürogebäudes in der Frankenstraße 3-7, Gotenstraße 10-12 ist seit Ende 2015 die Patrizia Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH [wir berichteten], die von der Auth Real Estate Advisors GmbH vertreten wird.